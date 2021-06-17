Исаев: в ходе встречи Путина и Байдена произошла "определенная нормализация отношений"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена привела к некой нормализации отношений между двумя государствами, считает первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Определенная нормализация отношений, безусловно, произошла. В частности, хочу сослаться на договоренность президентов о возвращении послов, а значит возобновлении нормальной дипломатической деятельности в Вашингтоне и в Москве", - отметил в четверг Исаев.

По его словам, в ходе встречи президент РФ Владимир Путин "дал понять всем, не только своему непосредственному собеседнику, но и всем, кто наблюдал за этой встречей, что Россия придерживается твердых, принципиальных позиций, с которых не собирается сворачивать". "Мы уверены в том, что действуем и в интересах нашего народа, в интересах нашего суверенитета", - подчеркнул Исаев.

По его словам, на вопросы, которые "муссировались в общественном мнении на Западе, были получены ясные, четкие, недвусмысленные ответы". "Россия продемонстрировала всем, что она была, есть и будет оставаться сверхдержавой", - заключил Исаев.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.