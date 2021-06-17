Песков: диалог по примеру "Сурков - Волкер" не должен подменять "нормандский формат"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Возможное создание механизма по примеру диалога по Украине, который велся несколько лет назад помощником президента РФ Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером, не должно подменять или дополнять "нормандский формат". Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На вчерашнем саммите говорилось, что в целом подобная практика обмена информацией в очень сложном процессе, она, скорее, положительная и, скорее, заслуживает внимания. Поэтому говорилось о том, что можно было бы такой процесс консультаций возобновить при готовности обоюдной, но это никоим образом не идет в подмену, в дополнение или в совершенствование "нормандского формата", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности возобновления диалога между РФ и США по Украине.

"Нормандский формат" самодостаточный, работа в нем должна продолжаться, и краеугольным камнем "нормандского формата" являются минские договоренности", - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что тема воссоздания механизма диалога по примеру "Сурков - Волкер" обсуждалась президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на саммите в Женеве.

Канал общения между РФ и США по Украине поддерживался Сурковым и Волкером, но перестал действовать, когда в 2019 году Волкер покинул пост спецпредставителя по Украине. В 2020 году президент РФ Владимир Путин освободил от должности Суркова. Украинскую тему в Кремле курирует заместитель руководителя администрации главы государства Дмитрий Козак.