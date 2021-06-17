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Путин 17 июня по видеосвязи пообщается с Дегтяревым

У президента будут и другие рабочие встречи, они пройдут в непубличном формате

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент в удаленном формате, в режиме видеоконференции пообщается с Дегтяревым, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края", - сказал представитель Кремля.

У президента в четверг будут и другие рабочие встречи, они пройдут в непубличном формате, добавил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичДегтярев, Михаил Владимирович
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