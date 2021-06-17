Путин 17 июня по видеосвязи пообщается с Дегтяревым

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет по видеосвязи встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент в удаленном формате, в режиме видеоконференции пообщается с Дегтяревым, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края", - сказал представитель Кремля.

У президента в четверг будут и другие рабочие встречи, они пройдут в непубличном формате, добавил Песков.