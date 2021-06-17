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Депутаты Думы седьмого созыва получили в 2,5 раза больше обращений, чем шестого

Депутаты получили более одного миллиона обращений

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы седьмого созыва получили более одного миллиона обращений, это в 2,5 раза больше, чем шестого созыва. Об этом в четверг сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, выступая на заключительном заседании весенней сессии.

"С 2016 года в Государственную думу поступило более одного миллиона обращений от наших граждан. Коллеги, это больше в два с половиной раза, чем в предыдущий период", - сказал спикер.

По его мнению, это говорит о повышении "эффективности работы депутатов", усилении запроса "на такой диалог". "Это также показатель ответственного отношения депутатов к взаимодействию с избирателями", - заметил он.

"Президент об этом неоднократно говорил, подчеркивая важность общения с людьми, говорил о необходимости депутатам чаще встречаться с жителями, чтобы лучше понимать проблемы, оказывать помощь в их решении, постоянно поддерживать обратную связь", - резюмировал Володин.

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