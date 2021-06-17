Совфед 23 июня рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Королева

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 23 июня рассмотрит заявление о досрочном сложении полномочий сенатора, экс-губернатора Липецкой области Олега Королева, который в мае стал участником ДТП в Липецке. Об этом сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Сенатор от Липецкой области Олег Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья. В соответствии с регламентом заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание Совета Федерации", - сказал сенатор, слова которого приводит пресс-служба верхней палаты парламента.

О том, что Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий, ТАСС ранее сообщил источник в аппарате Совета Федерации.

В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль "Лексус", который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Он добавил, что также в известность поставлена Генпрокуратура России. В беседе с ТАСС Королев пояснил, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Королев был назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.