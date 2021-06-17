Володин заявил, что Дума седьмого созыва увеличила число законов прямого действия

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума в ходе седьмого созыва увеличила количество принимаемых законов прямого действия, которые не требуют дополнительных нормативно-правовых актов правительства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании весенней сессии.

"Мы ставили перед собой задачу - повысить качество законотворчества, увеличив число законов прямого действия. По итогам этого полугодия их доля составила 67,5%", - отметил Володин.

По его словам, такого подхода ждали граждане России. "И президент неоднократно говорил, что парламент должен принимать как можно больше законов прямого действия, чтобы не уходили годы (а так было, причем не один и не два [года]) на издание подзаконных актов <…>. Наша задача, чтобы таких законопроектов прямого действия было еще больше", - подчеркнул спикер.

В то же время, отметил он, депутаты смогли решить вопрос о своевременной подготовке правительством подзаконных актов. "За прошедший год улучшилась работа по подготовке подзаконных актов, ранее это была проблема, мы постоянно обращали на это внимание. Начиная с октября прошлого года план по подготовке нормативно-правовых актов выполняется на 76-80%. До этого было не более 36%", - сказал Володин.

Кроме того, подчеркнул он, депутаты вышли на системное принятие взаимоувязанных законов. "Это позволило решать проблему в комплексе, но и потребовало более тщательной проработки вопросов с регионами, с правительством, с экспертным сообществом, согласованной работы профильных комитетов, когда не один комитет Госдумы, а несколько занимаются решением проблемы и выходят на принятие ряда законов", - отметил Володин.

По его словам, Госдума седьмого созыва следовала своим законодательным и представительным полномочиям, исходя из этого строила свою работу.