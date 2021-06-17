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Выборы депутатов Липецкого областного совета назначили на 19 сентября

Всего в региональный парламент планируется избрать 42 депутата

ТАСС, 17 июня. Депутаты Липецкого областного совета в четверг приняли решение о назначении даты выборов в региональное собрание седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы облсовета Ольга Родионова.

"Сегодня депутаты назначили дату выборов нового седьмого созыва Липецкого областного совета на 19 сентября 2021 года", - сказала она.

Родионова уточнила, что в региональный парламент будет избрано 42 депутата, а не 56. Соответствующие поправки в Устав региона депутаты Липецкого областного совета приняли в конце 2020 года. Они сократили количество депутатов облсовета с 56 до 42 человек - за счет уменьшения мандатов по партийным спискам, с 28 до 14. Количество избирательных округов в регионе осталось прежним - 28, также неизменным осталось количество региональных партийных групп.

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