Лавров 21 июня встретится в Москве с генсеком ОБСЕ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июня проведет в Москве встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 июня запланирована встреча главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем ОБСЕ, которая будет находиться в Москве для участия в девятой Московской конференции по международной безопасности по приглашению министра обороны Российской Федерации", - сказала дипломат.