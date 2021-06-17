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Лавров 21 июня встретится в Москве с генсеком ОБСЕ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июня проведет в Москве встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 июня запланирована встреча главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем ОБСЕ, которая будет находиться в Москве для участия в девятой Московской конференции по международной безопасности по приглашению министра обороны Российской Федерации", - сказала дипломат.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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