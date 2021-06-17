Захарова заявила, что саммит НАТО подтвердил деструктивный подход альянса в отношении РФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. НАТО на прошедшем 14 июня саммите подтвердила деструктивный подход в отношении России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы фиксируем позицию альянса по России как застывшую, сохраняется деструктивный, так называемый двойной подход - сдерживание и диалог", - сказала она.

Захарова добавила, что НАТО "по-прежнему пребывает в придуманной реальности", обвиняя Россию в агрессивном поведении, в срыве выстраивания партнерских отношений, нарушении ценностей и принципов доверия.

Дипломат назвала претензии альянса в адрес Москвы "очередным актом театра абсурда". По словам Захаровой, удивительны и заявления НАТО о том, что она не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы. "Как будто не альянс затягивает в свои сети все новые и новые страны, будто не члены альянса регулярно проводят многотысячные учения, причем не только на своих территориях, будто не они приближают свою военную инфраструктуру к российской границе, как будто не совокупные военные расходы альянса превысили один триллион долларов и составляют более половины общемировых", - обратила внимание она.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что Россия призывает НАТО соблюдать нормы международного права и свои обязательства.

Коллективная оборона

Угрозы НАТО о применении коллективной обороны в случае нападения России в космосе осложняют перспективу достижения договоренностей в этой сфере, заявила Захарова.

"Прозвучали угрозы применения статьи 5 [Устава НАТО] о коллективной обороне в случае, цитирую, "нападения в космосе и атак в киберпространстве". <...> Конечно, это снижает порог применения силы, ухудшает ситуацию в сфере безопасности для всех стран и серьезно осложняет перспективу достижения универсальных договоренностей, направленных на предотвращение использование космоса, киберсреды в немирных целях", - сказала она.

"Все время приходят на ум великие строки: "А он, мятежный, ищет бури, как будто в буре есть покой". Вот мне кажется, этот саммит НАТО, его итоговые документы вновь были навеяны этим стихотворением", - добавила дипломат.

В опубликованном в понедельник итоговом заявлении саммита НАТО говорится о применении статьи 5 о коллективной обороне Североатлантического договора из-за совершенных в космическом пространстве атак. Статья гласит, что военное нападение на любую страну альянса рассматривается как агрессия против всех его членов. В заявлении подчеркивается, что решение о применении 5 статьи будет приниматься после рассмотрения конкретных случаев.

Действительные реалии

Москва рассчитывает, что новая стратегическая концепция НАТО будет отражать действительные реалии времени, а не фантазии стран - участниц альянса, заявила Захарова.

"Честно говоря, хочется надеется, что в ней [в стратегии] будут отражены действительные реалии нашего времени, а не фантазии некоторых членов альянса", - сказала она.

Как отметила Захарова, итоги саммита показали, что страны НАТО никак не могут "обойтись без угрозы с Востока". "Либо нужно у себя [в НАТО] что-то кардинально менять" - заключила она.

Ранее сообщалось, что НАТО начала разработку новой стратегической концепции, которая будет принята на следующем саммите альянса, который пройдет в 2022 году в Испании. Помимо этого, помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что новая концепция альянса будет сформулирована с учетом вызовов от РФ и КНР.

Стратегическая концепция альянса - это базовый документ, который определяет цели и задачи развития НАТО на перспективу 10 лет и более. Действующая стратегическая концепция НАТО была принята в ноябре 2010 года на саммите в Лиссабоне. В этом документе отношения России и НАТО были определены как стратегическое партнерство.