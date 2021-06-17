Захарова: стратегия ЕС в отношении РФ не приближает перспективу нормализации их отношений

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Содержание совместного доклада главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии о политике Евросоюза в отношениях с Россией носит идеологизированный характер, стратегия ЕС не приближает перспективу нормализации взаимодействия Москвы и Брюсселя. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы констатируем, что интеллектуальный вклад, который внесли евроструктуры, не приближает перспективу нормализации между двумя крупнейшими соседями на Европейском континенте, а возможно, даже наоборот. Содержание доклада идеологизировано. Его трудно назвать осмыслением коренных интересов европейцев в преломлении отношений с Россией", - сказала дипломат.

Безосновательные обвинения против РФ, изложенные в совместном докладе Борреля и Еврокомиссии о политике Евросоюза в отношениях с Россией, категорически неприемлемы, заявила Захарова.

"Категорически неприемлемы сваленные в кучу безосновательные обвинения о проецировании неких "гибридных" и иных угроз интересам и целостности Евросоюза. Об их надуманности свидетельствует то, что Брюссель сам же уклоняется от запуска с нами профессионального диалога по якобы вызывающим у них тревогу темам кибербезопасности и противодействия дезинформации", - сказала дипломат.