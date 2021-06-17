Лавров 23 июня встретится в Москве с президентом МККК

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 23 июня в Москве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, который прибудет в российскую столицу для участия в девятой Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"23 июня состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом международного комитета Красного Креста. Он будет находиться в Москве в период с 21 по 24 июня для участия в девятой Московской конференции по международной безопасности", - сказала она.

По словам дипломата, стороны обсудят на предстоящих переговорах глобальные вызовы в гуманитарной сфере, усилия по сдерживанию пандемии коронавируса, а также традиционно обменяются оценками текущей гуманитарной ситуации в горячих точках. "Мы исходим из того, что предстоящая встреча послужит дальнейшему углублению нашего сотрудничества, - подчеркнула Захарова. - Диалог между руководствами Министерства иностранных дел России и Международного комитета Красного Креста поддерживается на постоянной основе и неизменно носит конструктивный, содержательный характер".