МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июня проведет в Москве переговоры с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"22 июня состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла. Он будет находиться в России с официальным визитом", - сообщила дипломат.

Захарова отметила, что страны связывают отношения стратегического партнерства, основанного на равноправном сотрудничестве, узах дружбы и симпатии между народами. Она напомнила, что в этом году исполняется 25 лет с момента подписания странами Договора о дружбе и сотрудничестве.

"Стороны обсудят ситуацию в Венесуэле и вокруг нее, широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего по противодействию коронавирусной инфекции", - добавила она, напомнив, что сейчас в Венесуэлу осуществляются регулярные поставки вакцины "Спутник V".

Также министры обсудят региональную и глобальную повестку и сотрудничество на многосторонних площадках.