Лавров 23 июня проведет переговоры с главой МИД Эфиопии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 23 июня в Москве переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"23 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии", - сказала она. Захарова добавила, что переговоры пройдут в рамках рабочего визита главы МИД Эфиопии в Москву.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, стороны планируют обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, а также гуманитарной и образовательной областях.

Министры планируют рассмотреть актуальные темы глобальной и региональной повестки дня. Особое внимание будет уделено проблематике урегулирования кризисной ситуации на Африканском континенте и обстановке в районе Африканского Рога, отметила дипломат. Будут также затронуты вопросы подготовки ко второму саммиту Россия - Африка, который, как напомнила Захарова, запланирован на 2022 год.