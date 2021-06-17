Выборы депутатов Псковского областного собрания назначили на 19 сентября

ТАСС, 17 июня. Депутаты Псковского областного собрания в четверг назначили дату очередных выборов в региональный парламент на 19 сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа по итогам прошедшей сессии.

"Новый состав депутатского корпуса регионального парламента будет избран 19 сентября - на эту дату назначены выборы депутатов Псковского областного собрания седьмого созыва. Решение принято на 59-й сессии в соответствии с "Избирательным кодексом Псковской области", дата выборов должна быть официально назначена не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования", - говорится в сообщении.

Выборы пройдут в соответствии с новой схемой территориального деления, которую утвердили депутаты в октябре 2020 года. Количество одномандатных округов было сокращено с 22 до 13, что связано также с уменьшением числа депутатов в региональном собрании с 44 до 26, начиная со следующего созыва.

"Уменьшение количества депутатов и избирательных округов не повлияет на принцип формирования органа законодательной власти области. В региональном парламенте сохранится равное представительство депутатов, избранных по одномандатным округам и по спискам политических партий", - добавили в пресс-службе областного собрания.