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Захарова: поставки США вооружений Косову подрывают усилия по урегулированию на Балканах

По словам официального представителя МИД РФ, замысел Вашингтона состоит в том, чтобы создать в крае "некую армию, что является прямым грубым нарушением положений резолюции СБ ООН 1244"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. США, поставляя вооружения и военную технику властям в Приштине, открыто подрывают международные усилия по обеспечению мира и стабильности на Балканах. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с тревогой фиксируем сообщения об американских поставках вооружения и военной техники властям в Приштине. Тем самым США открыто подрывают международные усилия, которые направлены на обеспечение мира и стабильности на Балканах", - сказала она.

По словам Захаровой, замысел Вашингтона состоит в том, чтобы создать в крае "некую армию, что является прямым грубым нарушением положений резолюции СБ ООН 1244".

"Мы призываем всех, кому небезразлична судьба Балкан и будущее этого чувствительного региона, не допускать шагов, которые чреваты его дестабилизацией, накоплением взрывоопасного конфликтного потенциала", - заключила дипломат.

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СербияЗахарова, Мария Владимировна
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