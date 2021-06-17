Захарова: поставки США вооружений Косову подрывают усилия по урегулированию на Балканах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. США, поставляя вооружения и военную технику властям в Приштине, открыто подрывают международные усилия по обеспечению мира и стабильности на Балканах. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с тревогой фиксируем сообщения об американских поставках вооружения и военной техники властям в Приштине. Тем самым США открыто подрывают международные усилия, которые направлены на обеспечение мира и стабильности на Балканах", - сказала она.

По словам Захаровой, замысел Вашингтона состоит в том, чтобы создать в крае "некую армию, что является прямым грубым нарушением положений резолюции СБ ООН 1244".

"Мы призываем всех, кому небезразлична судьба Балкан и будущее этого чувствительного региона, не допускать шагов, которые чреваты его дестабилизацией, накоплением взрывоопасного конфликтного потенциала", - заключила дипломат.