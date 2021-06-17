Захарова: заявления США об открытости их информационной среды разбиваются о практику

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Недопуск российских журналистов на пресс-конференцию президента США Джо Байдена по итогам встречи с лидером РФ Владимиром Путиным в Женеве говорит о том, что все заявления США об открытости информационного пространства не подкреплены реальными шагами. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"О чем это говорит? Только об одном: все заявления о некой открытости, нецензурировании информационного пространства, которые мы слышим от американских партнеров, они разбиваются об их же практику", - сказала она. "На деле провозглашаются высокие лозунги. На самом деле, они не подкреплены реальными шагами", - подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что на пресс-конференции президента России, представителей российских государственных органов всегда не просто пускают, но приглашают иностранных журналистов из различных стран. "Тем более, когда мы понимаем, что мероприятие, по итогам которого запланирована пресс-конференция, касается определенной страны, то уж точно журналистов из этой страны или из этого региона мы в обязательном порядке приглашаем. У нас таких проблем нет. Но выводы делайте сами, хотя они уже очевидны", - заключила дипломат.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Владимир Путин и Джо Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.