Выборы в Государственный совет Чувашии пройдут 19 сентября

ТАСС, 17 июня. Депутаты Государственного совета Чувашии на заседании в четверг приняли постановление о назначении выборов в Госсовет республики на 19 сентября. Предложение о проведении выборов в эту дату внес заместитель председателя Государственного совета республики Александр Федотов от лица комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике.

"Нам необходимо назначить дату выборов Государственного совета Чувашской Республики на 19 сентября 2021 года. Данный вопрос у нас был рассмотрен на заседании комитета, и поэтому комитет рекомендует назначить выборы депутатов Государственного совета Чувашской Республики на 19 сентября 2021 года. Прошу поддержать решение комитета", - сказал Федотов.

Заместитель председателя Государственного совета Чувашии пояснил, что в соответствии с действующим законодательством решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. "Днем голосования на выборах депутатов Государственной думы нового созыва в соответствии с федеральным законом о выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации является третье воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок, на который была избрана Государственная дума предыдущего созыва. В этом году он выпадает на 19 сентября", - уточнил он.

Депутаты проголосовали за проект постановления единогласно.

"За - 34, против нет, воздержалось - нет. Постановление принято единогласно", - сказала на заседании председатель Государственного совета Чувашии Альбина Егорова.