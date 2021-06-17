Захарова призвала Ригу вместо "перехвата повестки" признать правовой статус русского языка

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала латвийские власти прекратить системную дискриминацию русскоязычных граждан и обеспечить русскому языку положенный ему международным правом статус в стране, а не "перехватывать повестку" перекрывающими инфоповодами.

Захарова указала, что президент Латвии Эгилс Левитс выступил сегодня в сейме республики с заявлением "о наличии дискриминации на рынке труда страны в отношении работников, не владеющих русским языком", и призвал положить конец такому "советскому наследию". "Хочется ответить господину Левитсу, что это не советское наследие, а еэсовское настоящее. Демократия, к которой Латвия так стремилась", - написала дипломат в четверг в своем Telegram-канале.

Она предположила, что подобными информационными сообщениями Рига, вероятно, "решила отвлечь внимание общественности от претензий международного сообщества к обеспечивающей системную дискриминацию русскоязычных граждан внутренней политике руководимого им государства". "Что называется, перехватить повестку, - продолжила представитель МИД. - Если так, то перехват отменяется".

Захарова напомнила, что о необходимости срочно исправить положение русского языка в республике говорилось в ряде международных документов: заключении по Латвии комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, в резолюции комитета министров Совета Европы о реализации Латвией рамочной конвенции СЕ о защите национальных меньшинств, а также в докладе комиссара по правам человека Совета Европы Дуньи Миятович. "Критике положение русского языка в стране подвергал и верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ, по мнению которого полный переход школ нацменьшинств на преподавание на латышском языке "уводит Латвию от сложившейся в стране двуязычной модели образования, хорошо выполнявшей свои функции и основанной на Гаагских рекомендациях о правах нацменьшинств на образование", - подчеркнула дипломат.

Москва, как отметила Захарова, также регулярно напоминает Риге о ее "обязательствах по целому ряду международных документов". "Видимо, в теории Рига не воспринимает международное право, - отметила дипломат. - Но тогда надо идти "от жизни", которая требует признать реальность: русский язык в стране должен иметь положенный ему правовой статус".