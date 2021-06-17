Захарова: законопроект Зеленского о борьбе с олигархами напоминает расправу с неугодными

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о противодействии политическому и экономическому влиянию олигархов в общественной жизни напоминает инструмент для расправы с неугодными Киеву политиками и бизнесменами. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Под предлогом борьбы с олигархами недавно Владимиром Зеленским внесен законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". В случае его одобрения президент получит весьма широкие возможности для избирательного или, лучше сказать, волюнтаристского применения новых "правовых норм". Существенно расширятся и полномочия СНБО, - указала дипломат. - Все это больше похоже на инструмент для расправы с неугодными киевским властям политиками и бизнесменами".