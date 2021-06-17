Захарова: законопроект Зеленского "О коренных народах Украины" дискриминирует русских

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Внесенный на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О коренных народах Украины" нарушает ряд международных договоров и ставит в невыгодное положение миллионы русских. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации на Украине.

"Внесенный на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О коренных народах Украины" предлагает считать таковыми автохтонные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украины, являются носителями самобытного языка и культуры, осознают себя коренным народом Украины, но не имеют государственного образования за пределами Украины. Это нарушает целый ряд основополагающих международных договоров в области прав человека, например, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. и Рамочную Конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств", - указала она.

"Более того, он ставит в дискриминационное положение миллионы русских, белорусов, молдаван, болгар, венгров, румын, греков, евреев и представителей других народов, исторически населявших территорию современной Украины", - подчеркнула дипломат.

Творчество в законе

По словам Захаровой, ряд вопросов вызывает и внесенный Зеленским законопроект о противодействии политическому и экономическому влиянию олигархов в общественной жизни с целью предотвращения угроз национальной безопасности страны. "В случае его одобрения президент получит весьма широкие возможности для избирательного или, лучше сказать, волюнтаристского применения новых "правовых норм". Существенно расширятся и полномочия СНБО, - отметила представитель МИД. - Все это больше похоже на инструмент для расправы с неугодными киевским властям политиками и бизнесменами".

Дипломат подчеркнула, что "невероятная активность Киева в законотворческой сфере" также идет вразрез с Минскими соглашениями и способна "создать новые разделительные линии в украинском обществе". Захарова указала на "введенное в действие указом президента Владимира Зеленского" решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". "Там не только нет упоминаний об особом статусе Донбасса, но фактически предлагаются люстрация, "зачистка" региона от русскоязычных граждан, а вместо амнистии - бессрочные дела против ополченцев в международных судах", - добавила она.

Представитель МИД не оставила без внимания и одобренный недавно правительством Украины проект новой Стратегии внешнеполитической деятельности страны. "Такое впечатление, что его писал человек с симптомом когнитивного диссонанса, - подчеркнула Захарова. - Там, например, идет речь о противодействии воспеванию тоталитарных идеологий. А на деле Киев отказывается присоединяться к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацизма, а улицы и стадионы страны с его молчаливого согласия называют в честь тех, кто сражался на стороне Гитлера". Дипломат указала на несоответствие и в том, что одним из приоритетных направлений своей внешней политики Киев провозглашает поддержку своего экспорта, но при этом заявляет о необходимости сворачивания торговых отношений с одним из крупнейших торговых партнеров - Россией. "Постоянно повторяется мантра о необходимости возврата якобы "оккупированных" Москвой территорий, однако нет ни слова о международных обязательствах по урегулированию конфликта в Донбассе, которые Киев вот уже шесть с лишним лет упорно игнорирует. Даже цель вступления страны в ЕС и НАТО объясняется не стремлением к ее собственному развитию, а исключительно задачей сдерживания России", - продолжила представитель МИД.

Ситуация на земле

Дипломат отметила, что Москва по-прежнему обеспокоена ситуацией на юго-востоке Украины, "где до сих пор не удается приступить к полноценной реализации договоренностей об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 г". "Буквально вчера ВСУ вновь обстреляли из минометов калибром 120 мм пригороды Донецка. На этом фоне активизировалась диверсионная деятельность украинской армии в нарушение достигнутой в Контактной группе в июле прошлого года договоренности о дополнительных мерах по урегулированию режима прекращения огня, - подчеркнула Захарова. - Вновь безрезультатно завершилось 9 июня очередное заседание Контактной группы. Киев последовательно тормозит ее работу, всячески уклоняясь от прямого диалога с Донецком и Луганском".

По словам представителя МИД России, "новшеством" стало заявление главы украинской делегации Леонида Кравчука, что он не уполномочен подписывать какие-либо документы за Украину. "Опять сторонам не удалось договориться по вопросу верификации нарушений режима прекращения огня, из-за обструкционистской позиции киевской делегации не работает политическая подгруппа", - отметила Захарова.

"Судя по всему, на Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления. Киев упорно скатывается в бездну правового нигилизма и диктатуры", - резюмировала дипломат.