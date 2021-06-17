Досрочные выборы губернатора Белгородской области назначили на 19 сентября

ТАСС, 17 июня. Белгородская областная дума в четверг приняла постановление, согласно которому первые за 30 лет досрочные выборы губернатора региона назначены на 19 сентября 2021 года. Об этом в ходе заседания сообщила спикер облдумы Ольга Павлова.

"Учитывая, что в этом году проводятся выборы в Государственную думу, соблюдая избирательное законодательство, предлагается принять решение назначить досрочные выборы губернатора на 19 сентября 2021 года", - сообщила Павлова.

Решение о назначении даты выборов приняли большинством голосов депутатов. Павлова также отметила, что досрочные выборы губернатора будут проводиться в регионе впервые за 30 лет.

В сентябре 2020 года 70-летний глава Белгородской области Евгений Савченко досрочно сложил полномочия, он возглавлял регион с 1993 года. В единый день голосования 10 сентября 2017 года он одержал победу на выборах губернатора, получив 69,29% голосов избирателей (баллотировался от "Единой России"). 22 сентября 2020 года Савченко был наделен полномочиями сенатора Федерального собрания РФ.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. До назначения он занимал пост вице-губернатора Ставропольского края, еще ранее - вице-губернатора Севастополя.