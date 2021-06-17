Эксперт: Дегтярев показал себя жестким руководителем, наладившим эффективную работу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев показал себя жестким руководителем, который наладил эффективную работу региональной власти. Такое мнение ТАСС высказал политолог Олег Матвейчев, комментируя встречу президента РФ Владимира Путина с Дегтяревым, на которой глава государства пожелал ему успеха в будущей предвыборной кампании в регионе.

"Он [Дегтярев] показал себя нормальным, жестким руководителем, который выстроил систему и наладил эффективную работу краевой власти", - сказал эксперт.

"[Бывший глава края Сергей] Фургал увеличивал долг Хабаровского края, то есть повесил на хабаровчан огромные суммы, они там радовались, что он популизмом занимался и что-то там им раздавал, а на самом деле это все за счет долга было. Дегтярев никакие долги не наращивал, он деньги из федерального центра брал и много ввел социальных обязательств без дополнительных обременений для бюджета", - добавил Матвейчев.

Политолог отметил, что встреча Путина с Дегтяревым свидетельствует о поддержке врио губернатора на выборах. "Почему он [Путин] оказывает ему поддержку? Потому что есть серьезные заслуги у Дегтярева по работе. Он сократил безработицу, а это одна из самых главных проблем в Хабаровском крае, он строит инфраструктурные проекты, которые долгое время никто не делал, он добился звания Города трудовой доблести для Комсомольска-на-Амуре, привлек дополнительные в край инвестиции", - отметил эксперт.

Политолог считает, что мнение хабаровчан о Дегтяреве меняется. "Мне кажется, в последнее время переломилась ситуация, конечно, где-то встретили его в штыки..., где-то присмотрелись, поняли, что такой он человек, упрямый, это неплохое качество для руководителя, когда он умеет добиваться своих целей, поэтому потихоньку общественное мнение в его сторону разворачивается", - сказал политолог.

Президент РФ 20 июля 2020 года подписал указ об отставке Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Он руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона состоятся 19 сентября, в единый день голосования.