В МИД РФ начали предметную проработку вопроса об обмене заключенными с США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ начало предметную проработку вопроса о возможности обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI .

"Президент [России Владимир Путин] все сказал. Мы по всем тем аспектам, которые он озвучил вчера на пресс-конференции, уже начали предметную проработку", - сказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что у российских заключенных в США появился шанс на освобождение, Захарова отметила, что данный вопрос "не должен обсуждаться в публичном пространстве". "Это те самые вопросы, где очень важно руководствоваться в публичном пространстве принципом "не навреди", как у врачей. Мы ведомство, которое пропагандирует открытость, но есть моменты, когда должна быть тишина", - добавила она.

Президент Путин в среду в ходе пресс-конференции по итогам саммита РФ - США в Женеве заявил, что страны могут найти определенные компромиссы по заключенным россиянам, приговоренным в США, и американцам, отбывающим наказание в России. Он добавил, что МИД РФ и Госдеп США поработают в этом направлении.