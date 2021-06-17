Захарова: принцип зеркальности с Украиной в вопросах коренных народов недопустим

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Принцип соразмерной зеркальной реакции на решения Украины по коренным народам, населяющим ее территорию, нецелесообразен, любые дискриминационные проявления Киева в отношении русских граждан активно прорабатываются в контакте с руководством международных структур. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI.

На вопрос журналиста, не следует ли Москве соразмерно отреагировать на внесенный на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О коренных народах Украины", ущемляющий права русских граждан, Захарова ответила решительным отказом. "С Украиной слово "зеркальность" [использовать] не надо", сказала она. - Эта тема вынесена на все международные площадки, и там она активно сейчас прорабатывается в контакте с руководством международных структур - ОБСЕ и прочих".

Дипломат назвала украинский законопроект проявлением нацизма. "Другого нет. Без вариантов, - подчеркнула она. - Там не просто поражение в правах, там увязка национальности с наличием в мире государства, куда представитель этой национальности может иммигрировать".

При этом дипломат напомнила, что украинские власти делали все возможное, чтобы и "русский язык не получил никакого статуса" в стране, но поняли, что "это борьба с ветром". "Если у тебя вся страна говорит и думает по-русски, вся условно, есть люди, которые только на украинском говорят, но так или иначе русский - это жизнь Украины, так исторически сложилось, бороться с этим бесполезно", - резюмировала представитель МИД.