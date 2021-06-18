Выборы депутатов Заксобрания Еврейской автономной области назначили на 19 сентября

ТАСС, 18 июня. Законодательное собрание Еврейской автономной области назначило дату выборов регионального парламента. Они состоятся в Единый день голосования - 19 сентября 2021 года, сообщила в пятницу исполняющая обязанности заместителя председателя областного правительства Елена Никитина в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 18 июня, на внеочередном заседании регионального парламента принято постановление о назначении выборов депутатов Законодательного собрания ЕАО VII созыва. В соответствии с федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" они состоятся в единый день голосования - 19 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Выборы будут проходить по смешанной системе: в региональный парламент войдут девять депутатов, победивших в девяти одномандатных округах, и десять - по партийным спискам. Количество мест, которые по спискам займут партийные объединения, зависит от числа голосов, отданных избирателями.

В нынешний состав Заксобрания автономии входят депутаты четырех партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия".