Нарышкин заявил, что решения Нюрнбергского трибунала не имеют срока давности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Решения, принятые международным трибуналом в Нюрнберге в отношении нацистских преступников, не имеют срока давности, главные итоги состоят в том, что именно гитлеровская Германия полностью несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. Об этом заявил в пятницу журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин после осмотра площадки на "Мосфильме", где идут съемки картины режиссера Николая Лебедева "Нюрнберг".

"75 лет назад в баварском Нюрнберге проходил международный трибунал над главными военными нацистскими преступниками. Именно руководство Советского Союза настояло на том, чтобы приговор нацистским главарям был вынесен в ходе открытого, полноценного судебного процесса, и на скамье подсудимых тогда оказались практически все главари, вся верхушка Третьего рейха, - сказал он. - Решения Нюрнбергского трибунала не имеют срока давности. Главные из них состоят в том, что признана нацистская идеология преступной и гитлеровская Германия несет полную ответственность за развязывание Второй мировой войны".

В этой связи Нарышкин отметил просветительскую роль киноленты, посвященной Нюрнбергскому процессу. "Если говорить о художественной ленте, о кинокартине, которая сейчас снимается на "Мосфильме", то она будет иметь, безусловно, прежде всего художественное значение, но и большое историко-просветительное значение, - отметил он. - Пожалуй, это первая художественная кинолента, которая использует в своей основе сюжеты, связанные с Нюрнбергским процессом".

По мнению главы СВР, в сюжет киноленты органично вписаны события того процесса и воссозданы многие детали. Так, в одном из павильонов крупнейшей российской киностудии практически воссоздана копия интерьеров "Зала 600" Дворца юстиции в Нюрнберге, где проходили заседания Международного военного трибунала.

Нарышкин также указал на яркий актерский состав, в который вошли в том числе Евгений Миронов и Сергей Безруков.

О картине

Действие фильма происходит спустя полгода после капитуляции фашистской Германии, речь будет идти о подготовке к Международному военному трибуналу в Нюрнберге и начале судебного процесса. Съемки картины пройдут в Чехии, Бельгии, Германии и России. Агентство ТАСС выступит информационным партнером фильма.

Ранее продюсер Эльмира Айнулова рассказала ТАСС, что фильм "Нюрнберг" будет основан на неизвестных до недавнего времени исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей Нюрнбергского процесса. Для написания сценария использовались беллетристические и документальные произведения одного из ведущих специалистов по Нюрнбергскому процессу Александра Звягинцева.

Нюрнбергский процесс

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. Согласно приговору, были казнены 10 нацистских главарей, в том числе Мартин Борман (заочно), Эрнст Кальтенбруннер, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Альфред Йодль. Приговоренный к смертной казни Герман Геринг покончил жизнь самоубийством незадолго до казни, еще семь подсудимых получили от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Кроме того, трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии.