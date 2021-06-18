Лавров назвал важным, но символическим жестом возвращение послов РФ и США в столицы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Возвращение послов РФ в США Анатолия Антонова и США в РФ Джона Салливана в столицы, о котором договорились Москва и Вашингтон, представляет собой важный, но символический жест. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Возвращение послов - это прежде всего жест символический. Важный, но символический, хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговоры, с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов", - сказал министр.

По его словам, возвращение послов также способно создать условия для начала разговора "о тех завалах, которые создали американцы в двусторонних отношениях". Лавров напомнил, что в 2016 году у РФ были отобраны 6 объектов дипломатической собственности в США, затем последовала "высылка порциями" сотрудников российских диппредставительств, на что Москва отвечала зеркально. "Президенты договорились, что нужно эти проблемы каким-то образом регулировать, но, возможно, это будет только в одном случае: если мы будем вырабатывать синхронные шаги, которые будут сопоставимы, будут одновременно решать и вопросы нашего присутствия в США, и американского дипломатического и иного присутствия в РФ", - резюмировал глава МИД.

Президент России Владимир Путин в среду на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве сообщил, что стороны договорились о возвращении послов двух стран на места их работы - в Москву и Вашингтон. В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что посол РФ в США Анатолий Антонов, который ранее был приглашен в Москву для консультаций по российско-американским отношениям, вернется в Вашингтон уже на следующей неделе.