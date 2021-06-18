Клишас: парламент осенью вернется к закону об ужесточении правил цитирования для СМИ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Законодатели в осеннюю сессию вернутся к рассмотрению закона, по которому журналисты должны были бы нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности. Об этом ТАСС заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее президент РФ Владимир Путин использовал свое право вето и отклонил закон.

"Подход, сформулированный президентом, подлежит внимательному рассмотрению. Парламент вернется к данному вопросу осенью", - сказал он.

Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня. Действующее законодательство не предполагает ответственности для редакции, главного редактора и журналиста за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений, если они являются "дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации... которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение".

При этом принятыми поправками в закон о СМИ, которые отклонил президент, устанавливалось, что журналисты освобождаются от ответственности только в том случае, если главный редактор цитируемого СМИ "может быть установлен и привлечен к ответственности".