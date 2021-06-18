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Глава МИД Белоруссии информировал Россию о ходе конституционной реформы в республике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в продолжающемся общенациональном диалоге участвует и оппозиция

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей проинформировал российскую сторону о ходе конституционной реформы в республике и рассказал, что в продолжающемся общенациональном диалоге участвует и оппозиция. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой.

"Мы были признательны Владимиру Владимировичу Макею за информацию о ходе конституционной реформы в республике Беларусь. Он подчеркнул, что продолжается общенациональный инклюзивный диалог, в котором участвуют и представители конструктивной оппозиции", - сказал он.

Обозначены временные параметры проведения этой работы. И мы рассчитываем, что этот процесс приведет к окончательной нормализации ситуации в Белоруссии и положит конец всем продолжающимся пока еще спекуляциям вокруг этой страны", - подчеркнул министр.

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Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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