Лавров: РФ, обсуждая с США Белоруссию, указала на право народов на самоопределение

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российская сторона на саммите с США в Женеве при обсуждении Белоруссии указала на необходимость уважать право народов решать судьбу своей страны без постороннего вмешательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу.

"Мы подтвердили, что надо руководствоваться международным правом, Уставом ООН, обеспечением уважения суверенного равенства государств, уважения права народов определять свою судьбу без вмешательства извне. Примерно в таком ключе был разговор, но он был более широкий, чем какая-то одна страна", - сказал Лавров.

"У каждого народа, и это признавалось, есть своя история, своя культура, свои традиции, свои ценности, и их нужно, если не уважать, то принимать как данность. Это факт современного мира, цивилизационное многообразие современного мира, которое под одну гребенку стричь не получается, это всем понятно, - указал Лавров. - Это необходимо учитывать при подготовке и согласовании подходов к тем глубинным и пока еще не очень ясно прогнозируемым переменам, которые наступают в международной жизни, которые охватили весь мир и не обходят ни одно государство, называют они себя либеральным государством или демократическим или не называют. Или называют как-то еще. Это понимание было распространено и на упоминание, не очень продолжительное, о ситуации в Республике Беларусь".

Лавров также отметил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве затрагивали тему Белоруссии не отдельно, а в ходе "концептуальных дискуссий". "Затрагивалась белорусская тематика, но не как индивидуальная тема, а в контексте концептуальных дискуссий, которые между президентами состоялись. Они были концептуальные, но имели очень конкретное преломление в практической политике", - добавил министр.