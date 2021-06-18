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Кремль следит за информацией о возможном создании военной базы Турции в Азербайджане

О такой инициативе в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия внимательно следит за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания", - сказал представитель Кремля, комментируя соответствующую информацию.

"Мы взаимодействуем с Турецкой Республикой в деле стабилизации обстановки в Закавказье", - добавил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции.

Теги
АзербайджанТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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