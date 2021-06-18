Песков: сроки начала консультаций РФ и США по стратегической стабильности пока неизвестны

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сроки начала межведомственных консультаций между Россией и США по стратегической стабильности, кибербезопасности и контролю за вооружениями пока неизвестны. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это пока неизвестно", - ответил он на вопрос, когда начнутся консультации, о которых лидеры двух стран договорились на саммите в Женеве.

В среду на пресс-конференции в Женеве по итогам саммита РФ - США президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с американской стороной о межведомственных консультациях под эгидой МИД РФ и Госдепартамента по стратегической стабильности и контролю за вооружениями. По словам главы российского государства, на рабочем уровне будет определен состав делегаций, место работы и периодичность встреч.