Кремль позже сообщит о мероприятиях Путина в День памяти и скорби

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль позже объявит о мероприятиях, которые запланированы у президента РФ Владимира Путина в этом году на 22 июня, День памяти и скорби.

"Мы сообщим [о мероприятиях] своевременно", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, планирует ли Путин в этот день визит в белорусский город Брест для участия в акции по высадке деревьев в память о погибших защитниках Брестской крепости. В июне прошлого года российский лидер и его белорусский коллега Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала поддержали соответствующую инициативу волонтеров, однако затем о планах проведения 22 июня такого мероприятия с участием лидеров не сообщалось. "Нет, не планируется", - подтвердил Песков.