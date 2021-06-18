Мишустин назначил Петра Кучеренко статс-секретарем - замглавы Минобрнауки

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Петра Кучеренко статс-секретарем - заместителем главы Минобрнауки РФ. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Кучеренко Петра Александровича статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.

До этого назначения Кучеренко руководил аппаратом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в марте 2020 года был назначен заместителем министра науки и высшего образования.