В аппарате Москальковой создали специальную рабочую группу по вопросам выборов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Специальная мобильная рабочая группа, которая будет заниматься вопросами выборов, создана в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Мы создали рабочую группу мобильного реагирования, чтобы в течение всей кампании и непосредственно в дни голосования провести мониторинги, аналитическую работу и лично выехать на ряд участков", - приводятся слова Москальковой в сообщении.

Омбудсмен сообщила, что с 18 июня в ее аппарате начинает действовать специальная горячая линия для обращений в связи с избирательной кампанией и выборами.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.