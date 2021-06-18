Путин поздравил Гутерриша с переизбранием на пост генсека ООН

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Антониу Гутерришу по случаю его переизбрания на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы российского государства.

"Решение Генеральной Ассамблеи в полной мере подтверждает ваш высокий политический авторитет. Уверен, что ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли организации в мировых делах", - приводит текст поздравления пресс-служба Кремля.

Путин подтвердил, что Россия - как государство-основатель и постоянный член Совета Безопасности ООН - будет и впредь активно способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед организацией.