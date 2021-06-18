Захарова: Таллин вновь обозначил свои антироссийские подходы по финно-угорскому вопросу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Устроенная эстонской стороной провокация на конгрессе финно-угорских народов в Тарту подтверждает политизированные, антироссийские подходы Таллина по финно-угорскому вопросу. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Эта грубая фальсификация лишний раз подтверждает политизированные, антироссийские подходы Таллина по финно-угорскому вопросу и, соответственно, обоснованность позиции Ассоциации финно-угорских народов России, которая решила воздержаться от участия в конгрессе в городе Тарту", - сказала она.

Захарова отметила, что 16-18 июня в городе Тарту прошел очередной конгресс финно-угорских народов, на котором, "не обошлось без провокаций со стороны его организаторов".

По словам дипломата, направленное участникам мероприятия видеоприветствие министра культуры России Ольги Любимовой на русском языке на официальном сайте конгресса так и не было размещено в отличие, например, от перевода текстов выступлений президентов Эстонии и Латвии. "И сделано это, как представляется, было неслучайно", - добавила она.

"Игнорирование российского послания на языке оригинала позволило организаторам форума проявить "изобретательность" при его переводе на эстонский язык. Произошла недобросовестная подмена тезиса о поддержке Россией национально-культурной самобытности финно-угорских народов термином "самоопределение". Понятно, что это в корне меняет суть посыла российского министра, придавая ему неприкрытую провокационную направленность", - подчеркнула дипломат.