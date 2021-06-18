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МИД России рассчитывает, что Гутерриш будет активно укреплять роль ООН в мировых делах

Генсек ООН был переизбран на новый срок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия ожидает, что переизбранный на новый срок генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш активно поспособствует укреплению роли организации в мировых делах.

"Рассчитываем, что в ходе своего второго пятилетнего срока А. Гутерриш будет активно и беспристрастно служить в интересах укрепления центральной координирующей роли ООН в мировых делах", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Российская сторона в качестве государства - основателя ООН и постоянного члена ее Совета Безопасности настроена на продолжение конструктивного взаимодействия со всемирной организацией, обладающей универсальной легитимностью и остающейся безальтернативной площадкой для поиска решений глобальных проблем при справедливом учете интересов всех государств-членов", - добавили в дипведомстве.

Гутерриш был единственным кандидатом на пост генсека ООН. Генеральная ассамблея ООН на заседании в пятницу назначила его вновь на этот пост. Ранее его кандидатуру поддержал Совет Безопасности всемирной организации. Генассамблея ООН лишь однажды не соглашалась с рекомендациями Совета Безопасности - в 1950 году.

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