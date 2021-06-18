Захарова считает, что Запад уделяет недостаточно внимания своим внутренним киберпроблемам

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, почему страны Запада не уделяют пристального политического внимания своим многочисленным внутренним киберпреступлениям и не вводят санкции, как это делается в отношении России.

"После таких урожайных рейдов хочется поинтересоваться: почему Запад не уделяет "своим", домашним киберпроблемам такого пристального политического внимания и громких заявлений с введением санкций не делает?" - написала она в четверг в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что на днях под эгидой ФБР и Европола, а также с участием Австралийской федеральной полиции, национальной полиции Нидерландов и других государственных ведомств прошла международная операция "Троянский щит"/"Зеленый свет", которая накрыла целую сеть преступных ячеек.

"Рады за партнеров. Неоднократно подчеркивали, что борьба с международной преступностью - наше общее дело, готовы всячески взаимодействовать на этом направлении", - отметила Захарова.