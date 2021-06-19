Телеведущая Марина Ким подала документы для выдвижения на выборы главы Хабаровского края

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края в субботу приняла документы о выдвижении кандидатуры телеведущей Марины Ким для участия в выборах главы региона. Об этом сообщается на странице избиркома в Instagram.

"19 июня 2021 года в избирательную комиссию Хабаровского края заявление о согласии баллотироваться и иные необходимые документы о выдвижении на досрочных выборах губернатора Хабаровского края представила Ким Марина Евгеньевна. Кандидат выдвинут региональным отделением социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

После принятия документов кандидату выдали разрешение на открытие специального избирательного счета. До 4 августа ей необходимо пройти "муниципальный фильтр" - представить в избирком листы поддержки и другие документы для регистрации.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке в связи с утратой доверия губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который руководил регионом с сентября 2018 года. Врио главы региона был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В четверг на встрече с президентом Дегтярев заявил о том, что готов продолжить работу на посту главы региона, если жители края доверят это ему. В свою очередь, глава государства пожелал ему успеха в будущей предвыборной кампании. В пятницу Дегтярев объявил о своем выдвижении в губернаторы.

Ранее со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края определились КПРФ, партия "Зеленые" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, "Зеленые" - предпринимателя Микаеля Багдасаряна, а Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.