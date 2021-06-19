{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XX съезд "Единой России"

Глава Липецкой области за 2-3 недели определится с кандидатурой сенатора вместо Королева

Олег Королев, который в мае стал участником ДТП в Липецке, ранее заявил, что решил досрочно сложить сенаторские полномочия по рекомендации врачей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Липецкой области Игорь Артамонов в течение двух-трех недель определится с кандидатурой сенатора вместо Олега Королева, ранее сложившего свои полномочия.

"Есть пул кандидатур, называть не буду", - заявил он в субботу ТАСС в кулуарах съезда "Единой России". Артамонов уточнил, что решение может быть принято в течение "двух-трех недель".

Королев, который в мае стал участником ДТП в Липецке, заявил ТАСС в четверг, что решил досрочно сложить сенаторские полномочия по рекомендации врачей. Ранее глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 23 июня рассмотрит заявление о досрочном сложении полномочий Королева, который написал заявление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья.

В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Он добавил, что также в известность поставлена Генпрокуратура России. В беседе с ТАСС Королев пояснил, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.

Королев был назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь ГеоргиевичXX съезд "Единой России"
XX съезд "Единой России"
Из 57 региональных списков "Единой России" 49 возглавили руководители субъектов РФ
Партия также выдвинула кандидатов по 219 одномандатным округам
Читать полностью