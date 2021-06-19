Комиссия Госдумы ежедневно фиксирует попытки вмешательства в избирательную кампанию в РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России каждый день фиксирует попытки повлиять на избирательную кампанию в РФ, депутаты и сенаторы хотят обсудить противодействие этому с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава комиссии Василий Пискарев в кулуарах съезда "Единой России".

"Мы эти попытки фиксируем фактически ежедневно. Уже сейчас опубликовано одно из заявлений Европарламента, одной комиссии. Уже сегодня они говорят, что в России выборы будут нелегитимными, надо их не признавать", - сказал он.

Пискарев также информировал, что комиссии Госдумы и Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ планируют "встретиться с Памфиловой, обсудить вопросы взаимодействия" именно в спектре противодействия иностранному вмешательству в выборы в этом году.