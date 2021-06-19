Посольство России в Тегеране прокомментировало президентские выборы

ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Россия с уважением относится к выбору иранского народа и готова развивать отношения с Ираном после вступления в должность нового президента Эбрахима Раиси. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении посольства РФ в Тегеране.

"Мы с уважением относимся к выбору иранского народа. Готовы последовательно укреплять взаимодействие с исламской республикой по всем направлениям так же, как мы это делали при предыдущих президентах Ирана", - подчеркивается в сообщении, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Рассчитываем, что в ходе президентства Раиси российско-иранское взаимовыгодное сотрудничество как по международным и региональным проблемам, так и в контексте двусторонних отношений получит дальнейшее развитие", - отмечает посольство.

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента завершились в субботу в 02:00 по местному времени (00:30 мск). Голосование началось в 07:00 (05:30 мск) в пятницу и должно было продолжаться до полуночи (22:30 мск). Однако работа избирательных участков была продлена из-за того, что не все успели отдать свой голос в отведенное время.

Согласно предварительным результатам, председатель Верховного суда Раиси победил, набрав 17,8 млн голосов. В выборах приняли участие 28,6 млн человек. За секретаря Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсена Резаи, ближайшего соперника Раиси, свои голоса отдали около 3 млн 300 тыс. человек.