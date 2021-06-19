Медведев: кандидатам от "Единой России" до 15 августа нужно собрать наказы от избирателей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кандидаты в депутаты Госдумы от "Единой России" до 15 августа должны собрать наказы от избирателей для доработки предвыборной программы партии. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на совместном заседании высшего и генерального советов партии, которое прошло перед началом пленарного заседания съезда единороссов в субботу.

"Кандидатам в депутаты Госдумы восьмого созыва до 15 августа нужно будет собрать наказы от избирателей для доработки смыслового содержания программы, которые утвердят на втором этапе съезда в августе", - приводит слова Медведева пресс-служба партии.

Он напомнил, что в ходе XX съезда единороссов "предстоит определить и принять основные направления программы партии, выдвинуть кандидатов в депутаты по федеральным спискам и одномандатным избирательным округам".

"На протяжении полугода рабочие группы трудились с экспертами, представителями федеральных органов исполнительной власти над предложениями, которые вошли в основу предвыборной программы. Очевидно, что это только основа, не программа. В сердце, в центре этой программы - послание президента Владимира Путина. Он задал тренды, которые определили основные направления, но работы еще очень много", - сказал Медведев.

Председатель "Единой России" добавил, что программа партии "будет народной, основанной на предложениях, которые озвучили избиратели". "Нам не нужны популистские идеи, потому что мы зрелая правящая партия", - подчеркнул он.

Путин в четверг подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.