Медведев: "Единая Россия" должна способствовать созданию условий для ученых в стране

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Деятельность по созданию благоприятных условий для работы российских ученых в своей стране должна быть продолжена, заявил в субботу председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на XX съезде партии.

"В целом, мы должны продолжить создание благоприятных условий для того, чтобы российские ученые не покидали нашу страну. Эта работа должна быть обязательно продолжена", - сказал Медведев. По его словам, ученые должны хотеть "здесь работать, жить, развиваться". "Это же касается и зарубежных специалистов, которые приехали работать в Россию", - добавил политик.

По словам Медведева, ключевой задачей в сфере науки должна стать концентрация ресурсов "на фундаментальных и прикладных научных исследованиях и, конечно, на привлечении в эту сферу бизнеса".