Медведев: "Единая Россия" будет стремиться к ликвидации неравенства между регионами

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" будет стремиться к тому, чтобы люди в разных регионах страны имели равные возможности вне зависимости от места проживания. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде партии.

"Еще один приоритет - эффективное пространственное развитие. Сейчас об этом подробно говорил [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин]. Снижение, устранение неравенства между регионами. Понятно, что мы должны требовать того, чтобы государство обеспечило равный набор возможностей для людей вне зависимости от места проживания. Не только требовать, но и всячески этому способствовать, поэтому реализация инфраструктурных проектов, в том числе, о которых было сказано, будет иметь большое значение", - отметил он.

"Это и целый ряд проблем, которые также остаются в ЖКХ, вопросы капитального ремонта, формирование комфортной городской среды. По каждому из этих вопросов мы должны сказать свое веское и в то же время конкретное слово в программном документе", - добавил председатель партии.

Медведев также указал на важность того, чтобы жизнь в российских селах была не хуже, чем в городах. "Это та цель, к которой мы стремимся, но нужно развивать инициативы, связанные с развитием сельских территорий, финансовой поддержкой учителей и врачей, которые переехали туда, помощью в приобретении жилья. Партия продолжит уделять внимание модернизации социальной инфраструктуры в малых населенных пунктах, строительству, реконструкции и капитальному ремонту сельских домов культуры, библиотек. Мы должны всячески поддерживать агропромышленный комплекс как современную высокотехнологичную отрасль, которая дает очень весомую прибавку в наш национальный продукт", - подчеркнул он.