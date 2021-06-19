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Путин поздравил Раиси с победой на выборах президента Ирана

Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие отношений РФ и Ирана

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эбрахиму Раиси, который победил на выборах президента Ирана. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Отношения между нашими странами традиционно носят дружественный, добрососедский характер. Рассчитываю, что ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в международных делах", - отметил Путин.

"Это в полной мере отвечает интересам российского и иранского народов, идет в русле упрочения региональной безопасности и стабильности", - добавил российский лидер.

Раиси набрал на выборах 17,9 млн голосов, МВД страны сообщило, что он признан официальным победителем голосования.

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента завершились в субботу ночью. В выборах приняли участие 28,9 млн человек.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссия
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