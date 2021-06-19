Губернатор Новгородской области возглавил региональную группу кандидатов на выборах в Думу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин возглавил региональную группу кандидатов №41 от Вологодской и Новгородской областей на выборах в Госдуму. Об этом сообщил в субботу официальный представитель губернатора Николай Шестков в своем Telegram-канале.

"На съезде "Единой России" в Москве было объявлено, что Андрей Никитин возглавил региональную группу кандидатов №41 от Вологодской и Новгородской областей [на выборах в Госдуму]. Также в список вошли Олег Кувшинников, Елена Цунаева, Сергей Рыбальченко и Сергей Николаев", - говорится в сообщении.

На съезде партии сформированы 57 территориальных групп федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года. Всего в список включено более шестисот кандидатов, которых делегаты утверждают тайным голосованием. Съезд проходит 19 июня в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве.