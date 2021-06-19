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XX съезд "Единой России"

Губернатор Новгородской области возглавил региональную группу кандидатов на выборах в Думу

Также в список вошли Олег Кувшинников, Елена Цунаева, Сергей Рыбальченко и Сергей Николаев

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин возглавил региональную группу кандидатов №41 от Вологодской и Новгородской областей на выборах в Госдуму. Об этом сообщил в субботу официальный представитель губернатора Николай Шестков в своем Telegram-канале.

"На съезде "Единой России" в Москве было объявлено, что Андрей Никитин возглавил региональную группу кандидатов №41 от Вологодской и Новгородской областей [на выборах в Госдуму]. Также в список вошли Олег Кувшинников, Елена Цунаева, Сергей Рыбальченко и Сергей Николаев", - говорится в сообщении.

На съезде партии сформированы 57 территориальных групп федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года. Всего в список включено более шестисот кандидатов, которых делегаты утверждают тайным голосованием. Съезд проходит 19 июня в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве.

Теги
"Единая Россия"Никитин, Андрей СергеевичНовгородская областьXX съезд "Единой России"
XX съезд "Единой России"
Из 57 региональных списков "Единой России" 49 возглавили руководители субъектов РФ
Партия также выдвинула кандидатов по 219 одномандатным округам
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