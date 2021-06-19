Из 57 региональных списков "Единой России" 49 возглавили руководители субъектов РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Действующие руководители субъектов РФ возглавили 49 из 57 региональных избирательных списков "Единой России". Соответствующие данные в ходе съезда единороссов в субботу были озвучены секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

В число таких глав регионов, в частности, вошли Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Меликов (Дагестан), Рустам Минниханов (Татарстан), Радий Хабиров (Башкортостан), Андрей Воробьев (Московская область), Айсен Николаев (Якутия), Игорь Кобзев (Иркутская область), Евгений Куйвашев (Свердловская область), Алексей Текслер (Челябинская область), Дмитрий Махонин (Пермский край), Александр Бречалов (Удмуртия), Александр Цыбульский (Архангельская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия), Махмуд-Али Калиматов (Ингушетия), Сергей Меняйло (врио главы Северной Осетии).

Также партия выдвинула кандидатов по 219 одномандатным округам.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября этого года, официально избирательная кампания стартовала 17 июня. "Единая Россия" стала первой из партий, которая провела съезд и выдвинула списки кандидатов, которые теперь должны быть заверены в ЦИК РФ. Как партия, представленная в Госдуме, "Единая Россия" освобождена от необходимости сбора подписей избирателей.