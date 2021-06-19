Слуцкий предложит своему коллеге в Конгрессе США возобновить межпарламентский диалог

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в субботу сообщил о своем намерении направить письмо главе комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократу Грегори Миксу с предложением возобновить межпарламентский диалог.

"Я направляю сейчас своему визави, председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса письмо с предложением подумать на тему возобновления формата Дума-Конгресс после выборов в Государственную думу восьмого созыва", - сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

При этом он не стал предвосхищать реакции своего коллеги. "Но если она будет достаточно конструктивной, то получим еще один, достаточно мощный в свое время, формат, целую плоскость взаимодействия и сотрудничества", - добавил депутат.

Слуцкий также выразил надежду на то, что прошедшая встреча в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена приведет к некоторым положительным сдвигам в отношениях двух стран.